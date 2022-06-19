Лавров заявил о невозможности заставить РФ соблюдать придуманные США правила

США поставками вооружения Киеву не смогут принудить Россию соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и всё, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что накачивание Киева американским оружием — это «дорога к прямой военной конфронтации» между крупнейшими ядерными державами, чреватой «непредсказуемыми последствиями». Также Антонов указал, что планы США по «санкционному удушению» Москвы не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в собственной экономике.

Ранее, 15 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия будет стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены в начале спецоперации в Донбассе. Он отметил, что точка будет поставлена там, «где это нам нужно», и независимо от того, как себе представляют ситуацию «идеологи и военные планировщики в Вашингтоне».

В тот же день в Госдуме разъяснили принципиальную позицию России по Донбассу: чем дольше Украина будет подыгрывать США, тем дольше продлится специальная военная операция. Отмечалось, что Москва должна обеспечить защиту Донецкой и Луганской народных республик от геноцида, а также России от возможных обстрелов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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