Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский флот «Калибрами» уничтожил 50 генералов и офицеров ВСУ
Общество
Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Мир
Украинские Су-25 ударили по своим позициям в Днепропетровской области
Мир
Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Происшествия
Беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров под Курском
Мир
В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»
Мир
В Молдавии запретили новостные программы из России
Мир
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Мир
Украинские боевики на «Азоте» подали сигнал о готовности к переговорам
Мир
Эрдоган представит спецдокументы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО
Мир
В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом

Врач назвала людей с тонкой кожей предпочтительной целью для комаров

Врач Ярцева назвала людей с тонкой кожей предпочтительной целью для комаров
0
Фото: TASS/imago images/blickwinkel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предпочтительными «жертвами» комаров становятся люди с тонкой кожей. Об этом 19 июня рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Пробуждение кровопийц: в регионах активизировались клещи
Как уберечь себя и своих питомцев от возможных заболеваний

По ее словам, комары видят инфракрасное излучение и летят на тепло сосудов.

«Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», — сказала она в беседе с Radio Sputnik.

Реакция на укус зависит от склонности человека к аллергии и от толщины его кожи,

«На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше», — отметила она.

По словам Ярцевой, для снятия отека можно приложить холод, смазать место укуса средством против зуда и выпить таблетки от аллергии.

Для защиты от кровососущих насекомых она рекомендовала надевать более закрытую одежду и пользоваться спреями.

В начале июня в Кисловодске началась обработка территорий против комаров. В этом году специалисты в тестовом режиме использовали беспилотники.

Всего в городе задействуют четыре дрона с рассеивателями.

В конце мая в Иркутске начали обработку водоемов против малярийных комаров. Используемый препарат не опасен для людей и животных. Общая площадь обработки составила 80 га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022