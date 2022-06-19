Врач назвала людей с тонкой кожей предпочтительной целью для комаров

Предпочтительными «жертвами» комаров становятся люди с тонкой кожей. Об этом 19 июня рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

По ее словам, комары видят инфракрасное излучение и летят на тепло сосудов.

«Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», — сказала она в беседе с Radio Sputnik.

Реакция на укус зависит от склонности человека к аллергии и от толщины его кожи,

«На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше», — отметила она.

По словам Ярцевой, для снятия отека можно приложить холод, смазать место укуса средством против зуда и выпить таблетки от аллергии.

Для защиты от кровососущих насекомых она рекомендовала надевать более закрытую одежду и пользоваться спреями.

В начале июня в Кисловодске началась обработка территорий против комаров. В этом году специалисты в тестовом режиме использовали беспилотники.

Всего в городе задействуют четыре дрона с рассеивателями.

В конце мая в Иркутске начали обработку водоемов против малярийных комаров. Используемый препарат не опасен для людей и животных. Общая площадь обработки составила 80 га.