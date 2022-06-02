Дроны задействуют для уничтожения комаров в Кисловодске

Обработка территорий против комаров началась на территории Кисловодска. В районе Старого озера специалисты в тестовом режиме использовали беспилотники.

По словам сити-менеджера Кисловодска Евгения Моисеева, всего в городе задействуют четыре дрона с рассеивателями. Такая техника позволит более эффективно проводить антикомариную обработку, пишет NewsTracker.

Моисеев отметил, что количество насекомых в городе должно значительно сократиться, чтобы людям было комфортно гулять.

В конце мая в Иркутске начали обработку водоемов против малярийных комаров. Используемый препарат не опасен для людей и животных. Общая площадь обработки составит 80 га, насекомых уничтожат на 37 водоемах.