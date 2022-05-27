Водоемы Иркутска обработают против малярийных комаров

В Иркутске выполнят обработку водоемов против малярийных комаров. Используемый специалистами препарат не опасен для людей и животных.

Перечень водоемов, где требуется ларвицидная обработка, согласован с региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Общая площадь обработки составит 80 га, препарат распылят на 37 водоемах.

Личинки комаров будут уничтожать на водных объектах острова Конного, в районе плотины ГЭС, возле объездной дороги Ново-Ленино, в микрорайонах Университетском, Первомайском, Юбилейном и на других территориях.

Ранее сообщалось, что от укусов клещей в Иркутской области пострадали больше 4 тыс. человек. С подозрением на клещевой энцефалит за неделю госпитализировали шесть человек, еще у трех человек подозревают боррелиоз.