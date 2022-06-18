Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы

Некоторые дачные цветы могут представлять опасность для детей. Об этом в субботу, 18 июня, заявил гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

По его словам, токсичные для детей вещества содержат лютики, ландыши, гладиолусы и нарциссы.

«В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решившись попробовать их, ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией. Ландыши «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердца», — рассказал он «Газете.Ru».

Лопатин отметил, что в ландышах большая часть отравляющих веществ сконцентрирована в соцветиях. Он подчеркнул, что при разбивке клумб с перечисленными растениями стоит обратить внимание на то, чтобы они были недоступны для детей.

29 мая президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что собаководы должны быть особенно бдительны в сезон ландышей, так как эти растения ядовиты для собак и могут нанести серьезный вред питомцу. Он пояснил, что ландыш содержит сердечный гликозид, и если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу.

Также Голубев призвал внимательно относиться и к срезанным пионам, каллам, ирисам, нарциссам, подснежникам, люпинам, тюльпанам, лилиям, гипсофилам.