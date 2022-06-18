Участники ПМЭФ оценили перспективы квантовых технологий

На площадке Территории инноваций, которую Фонд Росконгресс открыл на XXV Петербургском международном экономическом форуме, состоялась сессия «Цифровой мир: эра квантовой безопасности». Ее участники обсудили перспективы квантовых технологий и возможность их прикладного применения уже сегодня.

В России одним из крупнейших инвесторов в это направление выступает Газпромбанк, который является акционером Российского квантового центра. Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, начавший дискуссию, отметил, что тем самым банк не только демонстрирует свою веру в технологии и стоящую за ними фундаментальную науку. «Мы видим за этим практические смыслы, которые стали актуальны сейчас, когда все организации в стране столкнулись с гигантскими вызовами в сфере кибербезопасности», – подчеркнул Дмитрий Зауэрс.

По его словам, никто не спорит, что информацию надо защищать, но есть скептики, которые полагают, что для этого достаточно текущих инструментов: «Можно классически бороться с киберугрозами, но я люблю говорить, что когда кто-то изобретет настоящий квантовый компьютер, мы об этом не узнаем, потому что его использование даст колоссальные преимущества. Мы не знаем, какие способы будут в этом случае использованы, чтобы сломать уже изобретенные средства защиты». Поэтому развивать квантовую криптографию нужно уже сегодня. В этом, по мнению Дмитрия Зауэрса, помогут прокси-компании, такие как банки, которые смогут встраивать квантовые решения в свой бизнес и популяризировать их.

Аналогичной точки зрения придерживается директор по цифровизации Государственной корпорация по атомной энергии «Росатом» Екатерина Солнцева: «Главная задача, чтобы мы оказались готовы к квантовому миру, который неизбежно нас ждет. Мое глубокое убеждение, что он будет настолько отличаться от того, что мы видим сейчас, наше качество жизни и безопасность будут настолько зависеть от нашей готовности, что откладывать решение вопросов в сфере квантовой защиты до какой-то точки “икс”, которая наступит в будущем, нельзя». При этом главным вопросом остается, когда пользователи смогут заметить реальное проникновение квантовых технологий в жизнь?

Руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов полагает, что широкое распространение квантовых технологий сдерживают не столько задачи в области физики, сколько в инженерии. «Чтобы поставить всем квантовую криптографию нужно, чтобы она дешево стоила, быстро работала и могла передавать информацию на большие расстояния, не вставляя посередине доверенные узлы. Вот если бы мы могли эти задачи решить, то бизнес мог бы бежать покупать новый продукт. Поэтому я согласен, что хотя эти системы пока еще несовершенны, надо продолжать их тестировать и совершенствовать. И в итоге дожить до того дня, когда появится хороший продукт». По мнению Руслана Юнусова, уже через пять лет провайдеры связи смогут связывать отдельные дата-центры или филиалы компаний в рамках внутригородской сети каналами передачи информации, защищенными квантовой криптографией.

В свою очередь председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов обратил внимание собравшихся, что даже в квантовом мире останутся уязвимости в виде аппаратных устройств и человеческого фактора и, скорее всего, усилия злоумышленников будут направлены именно на них. Отсюда следует вывод о критической важности развивать не только квантовую, но и постквантовую криптографию.

Также Юрий Максимов предостерег от стремления к излишней коммерциализации инновационных разработок: «С одной стороны, очень важно превращать технологии в продукт. Это глобальный краудсорсинг, объединяющий усилия государства и бизнеса. А с другой стороны, не надо ожидать, что это превратится в многомиллиардный рынок. Не надо подтягивать маркетинг, чтобы обосновать превосходство квантового продукта над традиционным». В качестве негативного примера он напомнил о некоторых американских стартапах, которые, достигнув многомиллиардной капитализации, впоследствии оказывались фейками.

В заключение модератор дискуссии Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, пригласил участников ПМЭФ на стенд компании QApp, где были представлены результаты первого в России пилотного проекта по возможности защиты данных на отечественных процессорах Baikal с помощью постквантовой криптографии.