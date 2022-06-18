Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ

Сокращение поставок российского газа вынуждает европейские коммунальные предприятия использовать резервы, которые обычно используются в разгар зимнего сезона. Об этом 17 июня сообщило на своем сайте агентство Bloomberg.

По его данным, уровни объемов газа в хранилищах упали впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно начинают пополнять запасы. После этого фьючерсные цены на газ стали расти.

«Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачки», — сказал руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Как уточняется в публикации, Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию и Австрию. Как заявил «Газпром», пропускная способность трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря была ограничена из-за технических проблем, но Германия назвала сокращение «политически мотивированным» и направленным на повышение цен.

Сокращения поставок российского газа совпали с остановкой работы крупного завода по сжижению природного газа в США, еще одном важном источнике поставок в Европу. По мнению экспертов, из-за этого в ближайшие месяцы из-за Атлантики будет поступать меньше топлива.

По состоянию на вторник, 14 июня, складские помещения в Европе были заполнены примерно на 52%, а последние данные показали снижение на один процентный пункт.

Как добавляет «Газета.Ru», компания Wood Mackenzie Ltd. дала пессимистичный прогноз по сложившейся ситуации. При полной остановке «Северного потока» Европа к началу отопительного сезона не сможет достичь уровня запасов газа, который был установлен Евросоюзом, отметили эксперты. Если это произойдет, то к январю европейские запасы топлива будут исчерпаны.

17 июня стало известно, что власти Италии рассматривают возможность объявить «тревогу» из-за снижения объема поставок российского газа. Если этот уровень угрозы будет введен, то операторы газа, в частности Eni, пересмотрят условия существующих контрактов для увеличения импорта из альтернативных источников.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

По данным аналитиков, поток газа упал на 40% по сравнению с максимальными мощностями СП.