Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате обстрела ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта
Мир
В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины
Общество
Система для розыска угнанных машин «Паутина» введена в 60 регионах РФ
Мир
СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине
Мир
Более 260 человек задержаны в Индии в протестах против правил приема в армию
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
Сюжет:

Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине четырех БПЛА MQ-1C Gray Eagle

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

План администрации Белого дома по продаже Украине четырех больших боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle производства компании General Atomics приостановлен из-за опасений, что сложное оборудование для наблюдения и разведки может попасть в руки российской стороны. Об этом 17 июня сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Возражение по техническим причинам против продажи дронов было выдвинуто в ходе глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по передаче беспилотных летательных аппаратов был одобрен Белым домом.

MQ-1C Grey Eagle могут быть вооружены ракетами Hellfire. В Пентагоне опасаются, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут к российским специалистам.

«Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу», — заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

Одним из решений, позволяющих передать дроны, может стать замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, отмечает «Газета.Ru». Но на это могут уйти месяцы.

Gray Eagle может летать на больших высотах до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, и собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Боевой радиус аппарата — 370 км. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator.

Стоимость одного аппарата MQ-1C Grey Eagle составляет $10 млн.

14 июня газета Politico сообщила, что США не приняли окончательного решения по продаже Киеву MQ-1C Grey Eagle, так как продажа вооружений иностранному государству, в отличие от перевода финансовой помощи, требует официальных запросов и утверждения от Государственного департамента.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022