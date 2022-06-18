Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине четырех БПЛА MQ-1C Gray Eagle

План администрации Белого дома по продаже Украине четырех больших боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle производства компании General Atomics приостановлен из-за опасений, что сложное оборудование для наблюдения и разведки может попасть в руки российской стороны. Об этом 17 июня сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Возражение по техническим причинам против продажи дронов было выдвинуто в ходе глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по передаче беспилотных летательных аппаратов был одобрен Белым домом.

MQ-1C Grey Eagle могут быть вооружены ракетами Hellfire. В Пентагоне опасаются, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут к российским специалистам.

«Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу», — заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

Одним из решений, позволяющих передать дроны, может стать замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, отмечает «Газета.Ru». Но на это могут уйти месяцы.

Gray Eagle может летать на больших высотах до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, и собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Боевой радиус аппарата — 370 км. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator.

Стоимость одного аппарата MQ-1C Grey Eagle составляет $10 млн.

14 июня газета Politico сообщила, что США не приняли окончательного решения по продаже Киеву MQ-1C Grey Eagle, так как продажа вооружений иностранному государству, в отличие от перевода финансовой помощи, требует официальных запросов и утверждения от Государственного департамента.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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