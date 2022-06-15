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Власти США не приняли окончательного решения по продаже Украине БПЛА Grey Eagle

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Власти Соединенных Штатов Америки не приняли окончательного решения по продаже Украине четырех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle — сделка всё еще может быть заблокирована американским конгрессом США или остановлена Белым домом в последнюю минуту. Об этом 14 июня сообщила газета Politico.

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По информации газеты, представитель Пентагона Энтон Семелрот отказался комментировать возможную продажу Grey Eagle, сообщив, что точных сроков поставки БПЛА Киеву у него нет.

«Нам нечего объявлять, и мы не собираемся вдаваться в возможные сроки обучения по вопросам, предшествующим принятию решения», — сказал он.

Как отмечает издание, правительство США пока не инициировало отправку беспилотников Киеву, так как продажа вооружений иностранному государству, в отличие от перевода финансовой помощи, требует официальных запросов и утверждения от Государственного департамента. Кроме того, необходимо уведомление американского Конгресса, который имеет 30-дневный срок на подачу возражений по сделке.

Кроме того, как отметил в беседе с Politico К. Марк Бринкли, представитель компании General Atomics, производящей MQ-1C, Украина не сможет использовать приобретенные БПЛА сразу после их получения, так как сначала необходимо обучить пользоваться ими украинских боевиков. По словам представителя, «в лучшем случае» этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев.

Эксперт Общества вертикальных полетов Дэн Геттингер также дополнил слова Бринкли, объяснив, что помимо обучения радикалов Украине потребуется наземная инфраструктура, защищенные каналы связи и оборудование, с чем у Киева могут возникнуть проблемы.

Тем не менее, Вашингтон и его союзники не намерены останавливать поставки оружия киевскому режиму. Новая дискуссия и выработка решений по предоставлению Киеву новых вооружений будет проходить 15 июня в Брюсселе в составе контактной группы НАТО по Украине, где, возможно, блок объявит о новых мерах военной поддержки киевских властей, заключила Politico.

О планах Белого дома продать Украине беспилотники MQ-1C Grey Eagle 1 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Как рассказало издание, американская администрация планировала уведомить о продаже Конгресс, а также выделить около $40 млн для финансирования продажи Grey Eagle и обучения эксплуатации БПЛА украинских националистов.

Ранее, 28 апреля, Politico рассказала о просьбе Украины предоставить ей БПЛА Grey Eagle к властям США. Как уточнила газета, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников.

9 мая президент США Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Согласно документу, в 2022 и 2023 финансовых годах американский лидер сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, «чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

21 мая глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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