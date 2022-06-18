Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате обстрела ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта
Мир
В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины
Общество
Система для розыска угнанных машин «Паутина» введена в 60 регионах РФ
Мир
СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине
Мир
Более 260 человек задержаны в Индии в протестах против правил приема в армию
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе

В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины

Asahi Shimbun: страны Запада устали от требований Киева по поставкам оружия
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство западных стран начинает уставать от требований Украины по поставкам вооружения. Об этом говорится 17 июня в публикации на сайте японской газеты Asahi Shimbun.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Киев в последнее время всё чаще поднимает вопрос о недостаточной поддержке со стороны США и других стран Запада. Украина всё настойчивей просит увеличить военные поставки, отметили авторы.

В статье приводятся слова заместителя министра обороны Украина Анны Маляр о том, что Киев получил от партнеров только малую часть необходимого ему оружия.

По некоторым данным, западные страны могут быть просто не в состоянии удовлетворить запросы украинской стороны ни по объемам поставок, ни по скорости отправки вооружений.

Накануне куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила Forbes, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца. По ее словам, посещаемость музея снизилась на 40%.

На этой неделе США объявили, что направят Украине еще $1 млрд помощи. При этом 13 июня журналисты газеты The Wall Street Journal рассказали, что страна ежедневно выделяет Украине финансовую помощь в размере $130 млн, и в этой связи американские политики настаивают на принятии мер для контроля использования денежных потоков.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022