В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины

Руководство западных стран начинает уставать от требований Украины по поставкам вооружения. Об этом говорится 17 июня в публикации на сайте японской газеты Asahi Shimbun.

Киев в последнее время всё чаще поднимает вопрос о недостаточной поддержке со стороны США и других стран Запада. Украина всё настойчивей просит увеличить военные поставки, отметили авторы.

В статье приводятся слова заместителя министра обороны Украина Анны Маляр о том, что Киев получил от партнеров только малую часть необходимого ему оружия.

По некоторым данным, западные страны могут быть просто не в состоянии удовлетворить запросы украинской стороны ни по объемам поставок, ни по скорости отправки вооружений.

Накануне куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак заявила Forbes, что финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала с «восторженного» до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца. По ее словам, посещаемость музея снизилась на 40%.

На этой неделе США объявили, что направят Украине еще $1 млрд помощи. При этом 13 июня журналисты газеты The Wall Street Journal рассказали, что страна ежедневно выделяет Украине финансовую помощь в размере $130 млн, и в этой связи американские политики настаивают на принятии мер для контроля использования денежных потоков.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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