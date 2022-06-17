В Минстрое заявили о возможном запуске льготной ипотеки на следующей неделе

Программа льготной ипотеки под 7% может заработать уже на следующей неделе. Об этом министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил журналистам 17 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Во вторник будет принято решение на Госсовете, об этом сегодня объявлено. Со следующей недели заработает», — сказал Файзуллин.

По его словам, к этому времени специалисты проработают все необходимые детали.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с этим глава государства считает возможным предпринять такой шаг.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» может увеличить спрос на нее вдвое, а также позволит заемщикам сэкономить на покупке новой квартиры и поддержит строительную сферу.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями» также заявил, что снижение ставки на новостройки повысит спрос на первичное жилье, что, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости квартир.

В то же время руководитель ипотечного кредитования Delta Estate Ирина Туманова заявила «Известиям», что пока экономическая обстановка в стране не стабилизируется, говорить о каком-то ипотечном буме нельзя.

Ранее, 18 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 млн рублей соответственно.