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Эксперты не ждут ипотечного бума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пока экономическая ситуация в России не стабилизируется, говорить о каком-то ипотечном буме нельзя, заявила «Известиям» руководитель ипотечного кредитования Delta Estate Ирина Туманова в пятницу, 17 июня.

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«На фоне нестабильной экономической ситуации люди неохотно вкладываются в строящееся жилье, опасаясь превращения проекта в долгострой», — сказала она.

Меры поддержки должны быть комплексными: снижение ключевой ставки, стабилизация экономического положения в стране, снижение инфляции. Только в этом случае низкие ставки по ипотеке дадут ощутимый эффект, уверена эксперт.

С другой стороны, как отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков, многие покупатели в последние дни ожидали снижения — поэтому может произойти рост спроса.

Девелопер сможет предложить покупателям еще более комфортные условия при продаже, например, большую скидку при покупке, добавила коммерческий директор компании Asterus Вера Стефан.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ допустил снижение ставки по льготной ипотеки до 7%. Он добавил, что срок действия программы останется прежним — до конца года.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ заявил, что банк первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Он полагает, что снижение ставки по льготной ипотеке до 7% может увеличить спрос на программу вдвое.

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