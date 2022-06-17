Эксперты не ждут ипотечного бума

Пока экономическая ситуация в России не стабилизируется, говорить о каком-то ипотечном буме нельзя, заявила «Известиям» руководитель ипотечного кредитования Delta Estate Ирина Туманова в пятницу, 17 июня.

«На фоне нестабильной экономической ситуации люди неохотно вкладываются в строящееся жилье, опасаясь превращения проекта в долгострой», — сказала она.

Меры поддержки должны быть комплексными: снижение ключевой ставки, стабилизация экономического положения в стране, снижение инфляции. Только в этом случае низкие ставки по ипотеке дадут ощутимый эффект, уверена эксперт.

С другой стороны, как отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков, многие покупатели в последние дни ожидали снижения — поэтому может произойти рост спроса.

Девелопер сможет предложить покупателям еще более комфортные условия при продаже, например, большую скидку при покупке, добавила коммерческий директор компании Asterus Вера Стефан.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ допустил снижение ставки по льготной ипотеки до 7%. Он добавил, что срок действия программы останется прежним — до конца года.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ заявил, что банк первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Он полагает, что снижение ставки по льготной ипотеке до 7% может увеличить спрос на программу вдвое.