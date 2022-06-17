Эксперт предсказал рост цен на новостройки

Снижение ставки льготной ипотеки на новостройки до 7% повысит спрос на первичное жилье, что может привести к росту цен квартиры. Об этом заявил «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в пятницу, 17 июня.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 9 до 7%. Остальные условия остаются прежними — программа продлится до конца 2022 года. Лимиты кредитов для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Подмосковья остаются в 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

«Снижение ставки приведет к тому, что часть потенциальных покупателей вновь начнут переориентироваться со вторичного рынка жилья на новостройки, и это положительный тренд, поскольку сейчас спрос в сегменте новостроек восстанавливается сложнее всего», — сказал Зайцев.

По его мнению, снижение цен на новостройки при таких условиях вряд ли стоит ожидать, наметившаяся отрицательная динамика последних месяцев сейчас приведет сначала к стабилизации стоимости квадратного метра, а затем девелоперы могут вновь начать тестировать повышение цен на свои объекты.

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ заявил, что снижение ставки льготной ипотеки до 7% может увеличить спрос на программу вдвое, позволит заемщикам сэкономить на покупке квартиры и поддержит строительную отрасль. Он подчеркнул, что ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.