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Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы у России были партнерские отношения с Украиной, тогда не было бы проблем по Крыму. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Были бы у нас союзнические, добрые, просто партнерские хотя бы отношения, ну в голову никому бы не пришло, и не было бы проблемы даже по Крыму. Потому что, если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы не приходило. Они же всё сделали своими руками», — сказал Путин.

Кроме того, российский президент отметил, что Москва готова выстраивать отношения со всеми странами, но гарантией безопасности РФ могут быть исключительно армия и флот.

Ранее в этот день представитель украинского лидера Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. Также она отметила, что в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. Она напомнила, что киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования ЛНР и ДНР и воссоединения Крыма с Россией.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

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