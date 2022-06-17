Голландия потребовала строгости в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Нидерланды заявили о необходимости справедливых и строгих условий для продвижения Украины в сторону получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом говорится в пятницу, 17 июня, в неофициальном голландском документе.

«Нидерланды подтверждают свою приверженность процессу расширения ЕС. Но мы также подтверждаем необходимость справедливых и строгих условий для продвижения Украины вперед», — приводит текст документа EUobserver.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), передает RT.

Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

На немедленном предоставлении этого статуса Украине и Молдавии настаивают, в частности, высшие должностные лица Германии, Италии, Румынии и Франции, накануне посетившие Киев с однодневным визитом.

Голландия, наряду с Данией и Португалией, допускает присвоение Украине статуса, но с оговорками. В частности, от Еврокомиссии требуют прописать в рекомендации весь список реформ, которые Украина должна будет реализовать, чтобы приблизиться к этой цели, пишет Pravda.Ru.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

На данный момент официальными кандидатами в члены ЕС являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Они получили статус с 1999 по 2014 годы.

16 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в ЕС. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.