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Дайте огня: что происходит в Эквадоре

Жители страны протестуют против роста цен и требуют реформ
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/dpa/Juan Diego Montenegro
В Эквадоре продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Демонстрации уже вылились в столкновения с полицией
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Начавшиеся в понедельник, 13 июня, демонстрации перешли в общенациональную забастовку
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Протестующие перекрыли дороги в половине из 24 провинций страны
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Протесты в Эквадоре
Фото: REUTERS/Johanna Alarcon
Спецподразделения полиции не справляются с народным возмущением, вызванным экстремальным ростом цен на топливо
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Протесты в Эквадоре
Фото: REUTERS/Johanna Alarcon
Протестующие перекрыли въезды и выезды из столицы Эквадора Кито
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Ricardo Landeta
Участники протестов требуют отставки президента страны Гильермо Лассо
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Felipe Stanley
Полиция вынуждена перейти к применению спецсредств, включая огнестрельное оружие
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Протесты в Эквадоре
Фото: REUTERS/Johanna Alarcon
Основными зачинщиками протестов стали представители коренных народов Эквадора
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Felipe Stanley
Лидер движения коренных народов Леонидас Иза был арестован властями, но вскоре освобожден под давлением общественности
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Mariana Miller
По оценкам властей, в акциях протеста участвует более 9 тыс. человек
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/dpa/Juan Diego Montenegro
Полиция продолжает попытки изгнать демонстрантов с улиц Кито
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
О жертвах среди демонстрантов пока не сообщается, но многие притворяются мертвыми перед объективами фотокорреспондентов
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Протесты в Эквадоре
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Протестующие поджигают покрышки и полицейские автомобили
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Протесты в Эквадоре
Фото: REUTERS/Johanna Alarcon
Участница протестов пытается затоптать канистру со слезоточивым газом, брошенную полицией
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