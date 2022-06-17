Греф указал на «необыкновенную гибкость» экономики России в условиях санкций

Структурная перестройка экономики России является главным вызовом для страны. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака на тему «Российская экономика: как построить мост в будущее?», проходящего в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если посмотреть на структуру экономики, то она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. Перед нами стоит огромный вызов совершенно в других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок, который не удавалось сделать в последние десятилетия», — сообщил Греф.

Он отметил, что российская экономика уже продемонстрировала на фоне западных санкций свою «необыкновенную гибкость» и показала свою способность перестраиваться быстрыми темпами.

«В России уже реализуется экономический сценарий «труба на Восток». «Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», — добавил глава Сбербанка.

По его словам, экономика РФ за эти годы приобрела уникальный опыт и «большая ее часть является частной».

«Только частные инициативы, только огромные количества независимых субъектов экономики могут так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе перестраивать экспортные потоки», — пояснил Греф.

По его данным, в марте–мае 73% российской нефти было перенаправлено в страны, которые еще не ввели санкции. На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта, добавил глава Сбера.

Днем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России поменялись, и изменились они надолго, если не навсегда. Она отметила, что сейчас стране необходимо проявлять гибкость и умение оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия, стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

9 июня президент РФ Владимир Путин пообещал оставить российскую экономику открытой. Он указал, что консолидация общества невозможна при слабой экономике.