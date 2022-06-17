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Лаврентьев объяснил нецелесообразность силового решения конфликта Турции и Сирии

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Anas Alkharboutli
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Угрозой для Анкары может обернуться спецоперация Турции в северной части Сирии. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

«Сама операция не решит проблемы, а приведет к созданию новых угроз для безопасности Турции, потому что и Рабочая партия Курдистана, и «Сирийские демократические силы» от проведения этой операции не перестанут существовать и проводить действия против Турции», — сказал Лаврентьев, подчеркнув, что никто не ставит под сомнения способность турецкой армии решать поставленные задачи.

Он пояснил, что несмотря на действия Турции, курдские формирования продолжат контролировать значительную часть территорий на северо-востоке Сирии, а турецкая операция может спровоцировать курдов на создание государственности, что угрожает последствиями для всего региона.

По словам Лаврентьева, мирный путь в решении кризиса будет намного более эффективным, чем силовой, поэтому Москва убеждает Анкару в нецелесообразности проведения операции.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. По его словам, антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые в Турции признаны террористическими организациями.

30 мая также сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий Турции на севере Сирии. По его словам, в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана.

29 марта Эрдоган заявил, что турецкие военные будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока не добьются полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

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