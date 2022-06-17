Глава Минвостокразвития заявил о тысячах рабочих мест на Дальнем Востоке

Отток населения из регионов Дальнего Востока происходит в основном ради образования и повышения квалификации, рассказал «Известиям» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.

«Мы имеем парадоксальную ситуацию, когда, с одной стороны, люди уезжают либо учиться, либо вторая группа — пожилые, которые уезжают в более благоприятный климат. Уезжают с Дальнего Востока, но там же создается более 3 тыс. предприятий, которым нужны сотрудники, нужны кадры! Более 2 тыс. свободных рабочих мест! То есть у нас, с одной стороны, люди уезжают, с другой стороны, вакансий гораздо больше, чем доступных работников», — сообщил он.

По словам Чекункова, глубокий анализ ситуации показал, что половина оттока — абитуриенты, молодые люди, которые собираются получать образование в других регионах.

«Здесь конкуренция ЕГЭ, университеты ставят Дальний Восток в проигрышной позиции по сравнению с вузами Центральной России, поэтому одна из серьезных мер, принятая нами, — повышение качества образования», — пояснил министр.

Он добавил, что с Министерством образования запущена программа «Приоритет 2030 — Дальний Восток» — реализовывать совместные программы, двудипломные, способствовать продолжению обучения молодежи в регионе, создавать такие вузы, как Тихоокеанский государственный университет.

В конце февраля стало известно, что Хабаровский край занял вторую строчку по притоку населения в Дальневосточный федеральный округ. Об этом 28 февраля заявил глава региона Михаил Дегтярев, выступая с докладом на совещании по итогам работы в 2021 году. Такие показатели стали возможны благодаря реализации крупных проектов, о которых была договоренность местных властей с федеральным центром и бизнесом, отметил Дегтярев.