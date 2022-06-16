Киев блокирует выезд жителей с подконтрольных территорий в сторону Донбасса

Власти Украины под предлогом якобы обеспечения безопасности жителей заблокировали выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей. Об этом сообщил 16 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что так подвергаются опасности жизни людей, которые вынуждены эвакуироваться самостоятельно в западные районы страны.

«Лицемерные заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные Вооруженным силам Украины территории расцениваются как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск. При этом, на блокпостах в городах Днепр и Запорожье боевиками нацбатальонов организованы тотальные проверки мирного населения», — сказал он.

По словам Мизинцев, подозреваемых в лояльном отношении к РФ или осуждении Киева людей неонацисты увозят в неизвестном направлении для якобы разбирательства.

«Только с 1 по 16 июня 2022 года из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них — большинство женщины и подростки», — добавил генерал-полковник.

Накануне Мизинцев сообщил, что украинские власти сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору. По его словам, были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

До этого, 16 мая, в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины и боевики территориальной обороны в Одессе увозили в неизвестном направлении горожан, в телефонах которых обнаруживали вызовы на российские номера, а также фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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