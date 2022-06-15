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В Минобороны РФ заявили о циничном срыве Киевом эвакуации людей с «Азота»

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Власти Украины цинично сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово, сообщил 15 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азота». Онлайн спецоперации 15 июня
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«Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе», — сказал он.

По его словам, средства объективного контроля, в том числе беспилотники зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня. Так, из промзоны комбината велся огонь по жилым кварталам Северодонецка с 08:20 по местному времени — из 120-мм минометов, с 09:40 — из танковых пушек.

«Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», — добавил Мизинцев.

О том, что гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода был сорван по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ранее 15 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. По его словам, оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

В этот же день помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

Министерство обороны РФ 14 июня заявило о готовности открыть гуманитарный коридор в среду для эвакуации гражданских лиц с территории комбината. В ведомстве предложили боевикам и иностранным наемникам на территории предприятия прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявили в Кремле, ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных и после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи к Москве.

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