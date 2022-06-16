Бывший сотрудник «Азота» рассказал о бомбоубежищах на заводе

Бывший сотрудник химзавода «Азот» в Северодонецке 16 июня рассказал военному корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину о бомбоубежищах, в которых сейчас находятся украинские военные.

По словам мужчины, так как завод химический, для его защиты строились укрепленные участки на территории комбината.

«Там просто катакомбами. Там КамАЗ мог бы заехать и развернуться. Это же когда химический завод строили, то как раз и на случаи, если чего-то произойдет. Если бы он взорвался, то всей бы Луганской области не было бы», — отметил он.

Мужчина также объяснил, почему местные жители пошли туда для укрытия. По его словам, многие из них ранее работали на «Азоте», поэтому знали о наличии этих бомбоубежищ.

«Они (бомбоубежища — Ред.) огромные вообще. Это строилось на случай химзащиты. Там укрепленные стены, оно находится под землей. У нас никаких в городе бомбоубежищ других нет, поэтому люди туда и пошли. У нас большая часть города в свое время работала на «Азоте», поэтому все были в курсе», — сказал бывший сотрудник завода.

Ранее в этот день подразделения Вооруженных сил РФ и Луганской Народной Республики закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот».

Накануне украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода «Азот». Как рассказал Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

По мнению помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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