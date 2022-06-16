Ксения Шойгу рассказала о проекте «Остров фортов» в Кронштадте

Глава проектного офиса по созданию музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу в четверг, 16 июня, в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ рассказала о ходе реализации проекта.

«Начата реставрация фортов, начато строительство конгрессно-выставочного комплекса и музея военно-морской славы. Запущено проектирование всех инвестиционных проектов, ну и, соответственно, мы в достаточно глубокой фазе передачи земель инвесторам», — отметила она.

По словам Ксении Шойгу, западные санкции незначительно повлияли на реализацию проекта, изменились лишь цены на строительные материалы.

Также она рассказала, что в течение года изменится в Кронштадте. К примеру, будет закончен конгрессно-выставочный комплекс, после чего можно будет наблюдать «разительные изменения» в рамках облика фортов, а также атомную подлодку на месте ее постоянного базирования внутри музея.

В декабре прошлого года Ксения Шойгу поделилась планами по открытию около 1,5 тыс. новых рабочих мест в рамках туристско-рекреационного кластера. По ее словам, понадобятся историки, представители культурной сферы, работники фуд-кортов и детских клубов.

Подлодку «Ленинский комсомол» доставили в Кронштадт осенью 2021 года. Она стала частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Подлодку установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.