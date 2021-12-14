Около 1500 вакансий появится в кластере «Остров фортов» в Кронштадте

Куратор проекта «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу поделилась планами по открытию около 1,5 тыс. новых рабочих мест в рамках туристско-рекреационного кластера.

«Нам необходимы квалифицированные кадры для «Дома балтийской нерпы»: биологи, высококлассные инженеры — там будет много различных механизмов, технологий, фильтров, очистных сооружений, — сказала она.

По ее словам, понадобятся историки, представители культурной сферы, работники фудкортов и детских клубов, передает телеканал «78».

«Очень рассчитываем, что рабочие места внутри Кронштадта позволят сократить маятниковую миграцию, а новая дорожная развязка со временем решит ее полностью», — добавила Ксения Шойгу.

Ранее в Кронштадт доставили подлодку «Ленинский комсомол». Советский первенец атомного флота станет частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Атомоход с литерой К был спущен на воду в 1957 году. «Ленинский комсомол» стал первой подводной лодкой с ядерной энергетической установкой. В составе флота он находился до 1991 года, после чего был законсервирован и находился на хранении в Северодвинске. Местом последней стоянки «Ленинского комсомола» станет Музей военно-морской славы. Подлодку установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.