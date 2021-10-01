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Подлодка «Ленинский комсомол» станет частью музейной экспозиции в Кронштадте

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В Кронштадт доставили подлодку «Ленинский комсомол». Советский первенец атомного флота станет частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Атомоход с литерой К был спущен на воду в 1957 году. Об этом сообщает 1 октября телеканал ОТР.

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«Ленинский комсомол» стал первой подводной лодкой с ядерной энергетической установкой. В составе флота он находился до 1991 года, после чего был законсервирован и находился на хранении в Северодвинске. Летом этого года его погрузили в плавучий док и отбуксировали на завод в Санкт-Петербург, где в отношении корабля были проведены все необходимые работы для его дальнейшего экспонирования в музее.

Местом последней стоянки «Ленинского комсомола» станет Музей военно-морской славы. Подлодку установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.

3 июня сообщалось, что в России возродили проект туристической подводной лодки. С помощью подводного прогулочного автомобиля «Марина» можно без подготовки погрузиться на глубину до 50 м и провести под водой до четырех часов.

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