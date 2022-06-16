Глава ТПП России рассказал о влиянии санкций на состояние торговли

Из-за введенных западными странами антироссийских санкций логистика в мире находится в полуразрушенном состоянии, заявил в четверг, 16 июня, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью «Известиям» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

По его словам, от санкций страдают все стороны, а помимо финансовых сложностей в мире разрушены все логистические цепочки.

«Логистика сейчас в мире вообще в полуразрушенном состоянии. Не успели оправиться от ковида, уже новые санкции ввели <...> Мы сегодня дискутировали на сессии делового совета и говорили о том, что все эти санкции привели к удорожанию удобрений, энергии, конечных продуктов питания, инфляции и всего, что за этим следует. Это то, к чему ведут эти санкции», — подчеркнул Катырин.

Особенно это проявляется в повышении цен, отметил он. При этом цены повышаются как в России, так и в странах Европы — в размерах «достаточно серьезных для потребительского рынка».

На сегодняшний день бизнес ищет варианты решения логистических проблем, добавил Катырин.

«Не все варианты из нашего общения с коллегами выводят в публичную плоскость, потому что знают, что санкционные страны следят, высматривают, кто там, чего и как решает проблемы. Ну и чтобы не подставляться и не подставлять партнеров, многие вещи решаются непублично. Находятся варианты и в логистике: разрешили сейчас импорт, это решает многие вопросы, у нас идут активные взаимодействия, появляются новые партнеры», — добавил президент ТПП.

Ранее, 16 июня, в ходе ПМЭФ-2022 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что региону удалось справиться с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций. Так, сначала власти области помогали компаниям искать новые пути поставок, а теперь решили локализовать производства в своей области, рассказал губернатор.

23 апреля эксперты заявили «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне антироссийских санкций, — практически полное закрытие европейских границ для несырьевых товаров — может занять около года. Как заявил гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов, в настоящее время автоперевозчикам лучше взять курс на внутренний рынок и на восточные направления.

9 апреля сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.