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Губернатор заявил о преодолении Липецкой областью логистических сложностей

Губернатор Артамонов заявил о преодолении Липецкой областью логистических сложностей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Липецкой области удалось справиться с логистическими сложностями, которые возникли в регионе из-за введения санкций. Как заявил 16 июня губернатор региона Игорь Артамонов, выступая на сессии «Новые вызовы — новая логистика» Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2022), теперь власти сделают акцент на локализации производств в регионе.

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«На сегодня мы с большей частью логистических сложностей справились, но сделаем теперь акцент на локализации и активно ищем партнеров для наших предприятий», — сообщил Артамонов.

В Липецкой области работает около 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с трудностями в логистике после введения антироссийских санкций. Сначала власти региона помогали компаниям искать новые пути поставок, а теперь решили локализовать производства в своей области, рассказал Артамонов.

23 апреля эксперты заявили «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне антироссийских санкций, — практически полное закрытие европейских границ для несырьевых товаров — может занять около года. Как заявил гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов, в настоящее время автоперевозчикам лучше взять курс на внутренний рынок и на восточные направления.

9 апреля сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что ответом на все ограничения извне может стать разбюрокрачивание принятия решений в РФ в разных сферах. Также глава государства заявил, что Россия не будет наступать «на те же грабли», что и СССР, ее экономика останется открытой. Он подчеркнул, что невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором.

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