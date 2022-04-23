Прямой эфир
Общество
Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ
Мир
Итальянский генерал указал на нежелание США разрешить кризис на Украине
Интернет
ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом интернет-компаний
Мир
США продолжат убеждать Индию не полагаться на РФ в вопросах обороны
Экономика
Австрия выступила против эмбарго на российский газ
Общество
Власти Крыма сообщили о рекордных запасах воды в водохранилищах полуострова
Мир
Украинские войска два раза за сутки обстреляли ЛНР
Экономика
Социальная ассоциация ФРГ выступила против эмбарго на газ из РФ
Экономика
Малайзия выразила готовность ответить на запрос РФ по поставкам электроники
Мир
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Мир
Посол РФ в Италии Разов предупредил об ухудшении двусторонних отношений
Сюжет:

Эксперты спрогнозировали срок восстановления грузоперевозок в России

Эксперты спрогнозировали срок восстановления и рост объемов грузоперевозок в России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне антироссийских санкций — практически полное закрытие европейских границ для несырьевых товаров — может занять около года. Такой период восстановления грузоперевозок в стране прогнозируют 23 апреля эксперты.

Транспортный узел: российская логистика смотрит на Восток
Отрасль должна обеспечить бесперебойную работу экономики в период изменений

По мнению гендиректора консалтинговой компании InfraProjects Алексея Безбородова, в настоящее время автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления.

«Но и не стоит переоценивать надежды на Китай после снятия ковидных ограничений», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что еще до пандемии переговоры Москвы и Пекина о взаимном допуске автоперевозчиков шли тяжело. Сейчас же, по его мнению, Китай соблюдает западные санкции.

«Переориентироваться с европейского рынка на другие автоперевозчикам гораздо тяжелее. Европа ближе, а с ростом расстояния автомобильный транспорт, как правило, уступает конкуренцию железнодорожному», — подчеркнул Безбородов.

Однако эксперты все же видят выход для сохранения автоперевозок на западном направлении за счет компромиссного подхода.

По словам замдиректора по грузовому транспорту и логистике «Центра экономики инфраструктуры» Игоря Смирнова, зеркального закрытия российской границы для европейских перевозчиков еще не вводилось. Он отметил, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно, по его словам, получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.

«Это позволило бы сохранить объем грузоперевозок, а также обеспечить рынок необходимыми импортными товарами», — отметил Смирнов.

Такие послабления, по мнению Безбородова, выгодны и Евросоюзу. Так как только в одной Польше из-за закрытия границ без работы останутся около 30 тыс. дальнобойщиков.

Железнодорожные перевозки оказались наименее уязвимы перед антироссийским санкциями. Так, погрузка на сети РЖД в марте 2022 года сократилась на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 106,7 млн тонн.

«Но падение по транзиту связано с изменением приоритета грузов, по импорту весь первый квартал везли на четверть больше, несмотря на Олимпиаду в Китае, плюс сейчас заходят немногочисленные грузы, оплаченные по курсу 100-120 рублей за доллар. А по экспорту идет переоформление в том числе контрактов в рубли и юани, осложненное новыми локдаунами», — пояснил Безбородов.

В настоящее время эксперты не могут оценить, сократятся ли еще больше железнодорожные перевозки или нет. Однако они считают, что санкции на железнодорожный транзит маловероятен. При этом у рынка пока нет полного понимания по проблеме дефицита контейнеров. Так как, по словам Смирнова, только около 70% контейнерного оборудования на рынке является иностранным, но не все оно относится к ушедшим западным морским контейнерным линиям.

«Объем контейнерных перевозок, может, и вовсе не снизится, если будет приоритет перевозки контейнерных грузов по инфраструктуре Восточного полигона», — добавил Смирнов.

По мнению экспертов, надежды на восстановление объемов перевозок и замещение грузов из недружественных стран зависят именно от железнодорожников и морской логистики.

«РЖД сняли приоритет с транзитных грузов, и теперь экспортно-импортные перевозки РФ — Китай получили возможность для роста, что особенно важно для обеспечения предприятий сырьем, комплектующими, а также для конечных поставок потребительских товаров. В сложившихся условиях контейнерная железнодорожная логистика является единственным коридором, соединяющим РФ между собой и с внешними рынками», — продолжает Смирнов.

Так, по словам Безбородова, в морских акваториях лучше всего ситуация в дальневосточном и черноморском бассейнах. Он отметил, что в первом и не было как таковой большой доли западных участников. Что касается черноморского бассейна — Турция не поддержала западных санкций. Кроме того, ее компании готовы увеличить и объемы, и номенклатуру поставок.

«На Балтике фактически остался лишь экспорт сырьевых грузов, но есть робкая надежда наладить фидерные маршруты на Северо-Запад из Африки. К примеру, можно было бы забирать грузы для России из Марокко без участия западных судов, операторов и т. п.» — пояснил он.

Безбородов считает, что до конца года возможно восстановить около 700-800 тыс. условных TEU ( это двадцатифктовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. — Ред.) из тех 1,5 млн TEU, которые приходились на общую торговлю между Европой и Россией по морю, железной дороге и автотранспортом.

«Но чтобы этот поток «пролез» в новых местах, надо существенно менять работу таможни и чиновников, дать бизнесу временные послабления, уйти от формализма, не гнаться за тщательностью оформления. Также необходимо решить вопросы дефицита контейнерного оборудования, выстраивания новых цепочек, но такая работа в компаниях идет», — пояснил эксперт.

Безбородов же добавил, что через несколько месяцев Турция, Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие страны смогут поставить в Россию все «от ширпотреба до люкса». Такое «спрямление» логистики при сопоставимости валютных курсов может положительно сказаться и на стоимости товаров.

«Раньше товары в Россию попадали, проходя 3-4 круга перегрузки/переупаковки в европейских портах, автохабах и т. д. Кризис может убрать лишние звенья, удешевляя доставку», — заключил Безбородов.

9 апреля, сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете ЕС подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация преследует цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022