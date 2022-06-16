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«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай

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Фото: Global Look Press/c40
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Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и вице-президент государственной китайской нефтегазовой компании CNPC Хуан Юнчжан подписали техническое соглашение по «дальневосточному» маршруту поставок газа из РФ в Китай. Заключение соглашения прошло на полях 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, сообщила в Telegram российская энергетическая компания.

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«В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», — говорится в сообщении.

Как уточняется, CNPC является основным партнером «Газпрома» в Китае. В феврале 2022 года компании подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Накануне немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что в 2022 году прибыль страны от экспорта энергоносителей существенно вырастет.

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