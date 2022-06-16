Миллер назвал ответственных за высокие цены на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил 16 июня, что «огромное спасибо» за высокие цены на газ нужно сказать европейским регуляторам.
«Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским», — отметил он в ходе выступления на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что «Газпром» неоднократно предупреждал Европу о том, что газ не является биржевым товаром.
«Мы предупреждали, мы говорили, зачем вам это делать, когда газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром. Как результат, спотовые биржевые площадки являются неликвидными», — подчеркнул он.
По его словам, «Газпром» успешно прошел период резких спадов и роста спроса на газ. Кроме того, он отметил, что компания не в обиде на Европу за снижение поставок газа.
«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только цены выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», — подчеркнул он.
Миллер также указал на то, что «Северный поток – 2» готов к работе в любой момент. Он подчеркнул, что в отличие от газопровода российская экономика не стоит на месте, поэтому невостребованные мощности СП-2 был переориентированы.
«Невостребованные мощности для «Северного потока – 2» мы переориентировали для поставок Северо-Западного округа. Все губернаторы нам поаплодировали, сказали, что построим производства», — рассказал он.
Он также добавил, что Россия получает новое окно возможностей в перераспределении мировых энергоресурсов для справедливого снабжения.
По его мнению, мировая финансовая система утратила контроль над потоками товаров и сама стала генератором мощнейшего инфляционного импульса.
«Game is over, потому что спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. ‹...› Это дает нам окно возможностей с точки зрения производства и распределения энергоресурсов с точки зрения наиболее эффективного энергоснабжения», — пояснил он.
Миллер уверен, что контур нового экономического устройства будет определять Россия.
Так, по состоянию на 16 июня, цены на газ в Европе впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. В четверг июльские торги по индексу европейского хаба TTF открылись на уровне $1334,9. К середине дня рост цен ускорился и достиг максимума в $1519.
Днем ранее в статье газеты The Wall Street Journal сообщалось, что рост стоимости газа может стать корнем раскола единого западного фронта, обращенного в сторону России. Как отметили авторы материала, страны Европы и США придерживались единой риторики в отношении России, однако последние события могут в корне поменять политику западных государств.
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.
23 марта Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. В ряде стран Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.
Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.
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