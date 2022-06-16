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Биржевая цена газа в Европе впервые с апреля превысила $1500

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Фото: TASS/Zuma/Aloisio Mauricio
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Цены на газ в Европе впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию 16 июня.

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В четверг июльские торги по индексу европейского хаба TTF открылись на уровне $1334,9, что на 6,2% выше расчетной цены, зафиксированной 15 июня.

К середине дня рост цен ускорился и превысили отметку в $1.5 тыс., достигнув максимума в $1519. Скачок составил около 17%.

Рост стоимости природного газа в Европе происходит на фоне новостей о сокращении поставок из России. В четверг о снижении подачи сообщила французская Engie SA, присоединившись к итальянской Eni, австрийской OMV и немецкой Uniper.

В «Газпроме» сокращение поставок объяснили остановкой газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Компания заявила, что виной тому стали выработка межремонтного ресурса и выявленные технические неисправности двигателей, а также невозврат турбин Siemens, которые находятся на ремонте в Канаде.

По данным Bloomberg, «Газпром» не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. Министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей. В Кремле заявили, что сокращение поставок в Европу является следствием санкционного давления на Россию.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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