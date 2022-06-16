Глава МИД Британии Трасс назвала победу Украины возможной и необходимой

Итогом проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса должна стать победа Украины. Она может и должна выиграть, а Великобритания не откажется от своих обязательств перед Киевом, заявила глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

«Украина может и обязана победить. <…> Мы также должны подержать Украину в переговорах. Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. На уровне G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты», — заявила глава дипломатического ведомства во время выступления в палате общин британского парламента.

15 июня глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло сообщил о рассмотрении Великобританией возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Накануне посольство РФ в Лондоне заявило, что власти Великобритании обязаны понести ответственность за поставки Киеву вооружений, которые используются украинскими боевиками для ударов по гражданским объектам в Донбассе. В дипмиссии отметили, что при обстрелах Донецка со стороны украинских военных использовались 155-миллиметровые артиллерийские установки стандарта НАТО.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила отправку Москвой всем странам, в том числе США, ноты по поводу поставок вооружения Украине.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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