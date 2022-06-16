Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России экспорт продукции АПК вырос на 16%
Спорт
Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов
Общество
Глава Росприроднадзора назвала главной задачей решение проблемы очистки воды
Авто
АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями
Мир
Воробьев и Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве Подмосковья и ДНР
Экономика
Минпромторг заявил о возможной продаже заводов IKEA в России со скидкой до 60%
Мир
В Южной Осетии назвали неизбежным объединение республики с Россией
Мир
Рожденные после 24 февраля в Запорожье дети автоматически станут гражданами РФ
Мир
Биржевая цена газа в Европе впервые с апреля превысила $1500
Мир
Мединский назвал трагедией для украинского народа паузу в переговорах с РФ
Общество
В России выявили первого заболевшего новым вариантом «Омикрона» BA.5

В Южной Осетии назвали неизбежным объединение республики с Россией

Представитель Южной Осетии Харебов: все понимают, что объединение с Россией неизбежно
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

То, что объединение Южной Осетии и России неизбежно, понимают все. Об этом в четверг, 16 июня, заявил «Известиям» начальник информационно-аналитического управления парламента Южной Осетии Батрадз Харебов, комментируя прошедшие консультации Москвы и Цхинвала о референдуме по вхождению в РФ.

Ловкая пауза: почему Южная Осетия решила повременить с вхождением в РФ
И какую роль в этом сыграла внутриполитическая ситуация в Грузии

По словам Харебова, вопрос о том, как РЮО может войти в состав России — отдельным субъектом или объединившись с Северной Осетией, — стоял всегда и на всех уровнях. Другое дело — как он оформлялся и был воспринят, добавил он.

«Жители республики [Южной Осетии, РЮО] настроены двояко. То, что объединение неизбежно, понимают все. Это вопрос времени. С давних времен юг всегда за, а север — к этому склоняется. Лично для меня вопрос единения Осетии — национальная идея, которую я пронес целых 70 с лишним лет», — указал представитель РЮО.

Также Харебов ответил и на протесты по этой теме со стороны Тбилиси. По его словам, мнение МИД Грузии уже давно никого не интересует, добавив, что уже «поздно пить «Боржоми».

Накануне в Москве состоялась встреча южноосетинской и российской делегаций по вопросу референдума по объединению РЮО и России, передает Sputnik Южная Осетия.

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова по проведению референдума о присоединении республики к Российской Федерации.

Гаглоев обозначил принятие одностороннего решения, которое затронуло бы права и интересы России, недопустимым. Однако инициативу граждан по интеграции с Россией поприветствовал.

Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва считает здравым решение Южной Осетии приостановить действие указа о референдуме. Она добавила, что РФ готова к обсуждению с властями республики путей дальнейшей интеграции между государствами.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся в Южной Осетии референдум, отметив, что для возможного вхождения республики в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

11 мая Алан Гаглоев, обсуждая условия для проведения референдума о вхождении страны в состав РФ, сказал, что его нужно проводить в зависимости от проявленной готовности со стороны Москвы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022