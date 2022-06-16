В Южной Осетии назвали неизбежным объединение республики с Россией

То, что объединение Южной Осетии и России неизбежно, понимают все. Об этом в четверг, 16 июня, заявил «Известиям» начальник информационно-аналитического управления парламента Южной Осетии Батрадз Харебов, комментируя прошедшие консультации Москвы и Цхинвала о референдуме по вхождению в РФ.

По словам Харебова, вопрос о том, как РЮО может войти в состав России — отдельным субъектом или объединившись с Северной Осетией, — стоял всегда и на всех уровнях. Другое дело — как он оформлялся и был воспринят, добавил он.

«Жители республики [Южной Осетии, РЮО] настроены двояко. То, что объединение неизбежно, понимают все. Это вопрос времени. С давних времен юг всегда за, а север — к этому склоняется. Лично для меня вопрос единения Осетии — национальная идея, которую я пронес целых 70 с лишним лет», — указал представитель РЮО.

Также Харебов ответил и на протесты по этой теме со стороны Тбилиси. По его словам, мнение МИД Грузии уже давно никого не интересует, добавив, что уже «поздно пить «Боржоми».

Накануне в Москве состоялась встреча южноосетинской и российской делегаций по вопросу референдума по объединению РЮО и России, передает Sputnik Южная Осетия.

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова по проведению референдума о присоединении республики к Российской Федерации.

Гаглоев обозначил принятие одностороннего решения, которое затронуло бы права и интересы России, недопустимым. Однако инициативу граждан по интеграции с Россией поприветствовал.

Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва считает здравым решение Южной Осетии приостановить действие указа о референдуме. Она добавила, что РФ готова к обсуждению с властями республики путей дальнейшей интеграции между государствами.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся в Южной Осетии референдум, отметив, что для возможного вхождения республики в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

11 мая Алан Гаглоев, обсуждая условия для проведения референдума о вхождении страны в состав РФ, сказал, что его нужно проводить в зависимости от проявленной готовности со стороны Москвы.