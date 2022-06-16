Эксперт оценил последствия заморозки выпуска процессоров Baikal

«Байкал Электроникс» успел выпустить только опытную партию, когда будут серийные поставки в сложившейся ситуации непонятно — со сроками пока полная неопределенность. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

По его мнению, доступ к фабрикам появится, но когда — вопрос, для этого нужно время. Эксперт не сомневается, что российский серверный процессор нужен, разработки необходимо продолжать.

«На заказчиках серверного оборудования задержка выпуска не отразится, пострадают разработчики оборудования, кто инвестировал во внедрение российских процессоров — такие компании сейчас нуждаются в поддержке», — считает Покровский.

16 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщил, что «Байкал Электроникс» может заморозить проект серверных процессоров Baikal-S из-за трудностей с размещением заказов на производство в Тайване. Это связано с отказом компании TSMC заключать новые контракты.

По данным источников, выпуск и продажа Baikal-S отменены, а также прекратились поставки в страну уже произведенных комплектующих для компьютеров и ноутбуков Baikal-M. Как предполагает один из собеседников газеты, теперь серверов на Baikal-S в России не будет.

В то же время «Байкал Электроникс» строила большие планы на соответствующий рынок. Так, в прошлом году компания заявляла, что собирается произвести сначала Baikal-S, а затем другие типы чипов. Ожидалось, что до конца 2022 года компания закажет на Тайване 300 тысяч процессоров, а в 2025 объемы планировалось увеличить вдвое.

В «Байкал Электроникс», комментируя информацию о заморозке выпуска, заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2»

30 мая заместитель генерального директора по маркетингу МЦСТ заявил, что производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград на фабрику «Микрон». Процессоры «Эльбрус» производились на TSMC в Тайване, однако в конце февраля компания разорвала договоры с компаниями из России на фоне санкций. Трушкин подчеркнул, что антироссийские ограничения закрыли МЦСТ доступ к заграничным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности.