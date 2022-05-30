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Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград на фабрику «Микрон». Такое заявление сделал заместитель генерального директора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин, передает РБК.

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«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру «Эльбрус», — подчеркнул замгендиректора по маркетингу МЦСТ.

По данным официального сайта МЦСТ, в серии процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм, а самый передовой процессор компании произведен по техпроцессу 16 нм. Пользуются этими процессорами силовые и государственные структуры РФ. На ежегодном собрании ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» в конце апреля Трушкин отметил, что «Микрон» разрешает заниматься производством процессоров по технологии 90 нм. Помимо этого есть разные «непростые моменты», не дающие отечественной фабрике выйти на полноценное серийное производство.

Сам представитель ГК «Микрон» пока воздерживается от комментариев, подчеркивает СМИ.

Сообщается, что переезд может стоит несколько миллиардов рублей.

Процессоры «Эльбрус» производились на TSMC в Тайване, однако в конце февраля компания разорвала договоры с компаниями из России на фоне санкций. Трушкин подчеркнул, что антироссийские ограничения закрыли МЦСТ доступ к заграничным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности. Компания МЦСТ попала под санкции США, а также ЕС и Великобритании.

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