Санкционная политика Евросоюза по запрету на импорт российской нефти может привести к тому, что тысячи немцев лишаться своих рабочих мест. Об этом 14 июня рассказала газета Junge Welt.

В настоящий момент антироссийские ограничения привели к тому, что 1200 рабочих мест на заводе PCK-Werk, а также еще около 2000 рабочих мест по всей Восточной Германии оказались под угрозой сокращения, пишет газета. Ситуация становится настолько критической, что некоторые политики, как, например, мэр Шведта-на-Одере Аннекатрин Хоппе, начали предупреждать федеральные власти об угрозе деградации промышленности страны.

Как итог, был спровоцирован конфликт между федеральным правительством и властями региона Бранденбург, где находятся предприятия, отмечает Junge Welt. Власти города, опасаясь сокращения нескольких тысяч рабочих мест на нефтеперерабатывающих предприятиях, зависящих от российской нефти, требуют от центра гарантий их сохранения.

Берлин в ответ на критику заявил, что предприятия могут быть обеспечены поставками углеводородов из польского Гданьска, однако Бранденбург отнесся к этому скептически. Сомнения в правильности проводимой Берлином санкционной политики достигают таких масштабов, что власти региона прямо задаются вопросом о том, необходимо ли ей следовать.

«Если не будет гарантий поставок, цен и рабочих мест, мы должны обсудить, может ли это эмбарго вступить в силу», — так высказался премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

После того, как западные страны, включая Германию, взяли курс на усиление санкций против России, всё больше граждан страны высказывают критику по поводу рестрикций и их влияния на немецкую экономику. Так, 15 июня член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре констатировал, что запрет на нефть РФ провоцирует деиндустриализацию Германии, вызванную неподъемными для немецкой экономики ценами на энергоресурсы.

Представители немецких регионов последовательно выступают против вводимых Берлином ограничений. Например, против эмбарго на российские энергоресурсы высказался премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По его словам, федеральным властям вместо предупреждения о грядущей рецессии в стране стоит предпринимать любые действия, чтобы ее избежать.

Экономические проблемы Германии усугубились после того, как 3 июня ЕС утвердил шестой пакет санкций антироссийских санкций, который предусматривал отказ членов Евросоюза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — от нефтепродуктов.

Как отметил 12 мая президент РФ Владимир Путин, Россия успешно справляется с введенными против нее ограничениями. Напротив, страны, придерживающиеся политики рестрикций, провоцируют глобальный кризис, наносящий ущерб в первую очередь им самим. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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