Глава Саксонии Кречмер выступил против ограничений на поставку газа из РФ в ФРГ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил планы правительства Германии по остановке импорта угля, газа и нефти из России, посчитав их слишком поспешными.

«Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение», — цитирует его газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Премьер также отметил, что министру экономики Германии Роберту Хабеку следует не предупреждать о грядущей рецессии в стране, а, наоборот, предпринимать любые действия, чтобы ее избежать.

4 июня в Евросоюзе (ЕС) заявили об отсутствии на ближайшее время планов вводить газовое эмбарго против России.

3 июня ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов.

Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

29 мая сообщалось, что газохранилища в Германии недостаточно заполнены для предстоящей зимы. По словам главы Федерального сетевого агентства страны Клауса Мюллера, накопленных запасов в ФРГ не хватит в случае перебоев с поставками российского газа или их полного прекращения. По данным агентства, по состоянию на 27 мая газохранилища Германии заполнены на 46,4%.

Немецкий экономист Кристиан Гейниц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 мая выразил мнение, что в случае, если ФРГ останется без российского газа и не сможет найти ему замену, страну ждут большие убытки и холодная осень.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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