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Вице-премьер России Белоусов: рубль стал слишком крепким

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Рубль сейчас переукреплен. Оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар. Об этом 16 июня сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов.

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«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — сказал Белоусов в интервью ТАСС.

Вице-премьер сказал, что курс национальной валюты РФ «складывается таким, каким есть», ведь Банк России его не таргетирует. А Центробанк в том числе из-за слишком сильного рубля и необходимости стимулирования производства последовательно снижает ключевую ставку.

Ранее Минэкономразвития поддержало снижение ключевой ставки, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что инфляция и спад экономики в России могут быть ниже, чем ожидалось.

10 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин тогда заявил, что решение регулятора было несколько мягче ожиданий.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он также сообщил, что инфляцию «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился. В настоящее время, по его словам, инфляция в РФ находится на нулевой отметке.

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