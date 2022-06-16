Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе

Запланированная на март инспекция в рамках процесса признания в Европе российской вакцины «Спутник V» была отменена из-за остановки авиаперелетов. Сама же процедура продолжается, заявила «Известиям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Процесс не замер. К концу октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL (Emergency Use Listing Procedure). Процесс абсолютно идентичный для всех вакцин. В конце ноября и в декабре была встреча между ВОЗ и экспертами РФПИ по полной документации, которую нужно было предоставить. Инспекция была запланирована на первую неделю марта, но, к сожалению, из-за остановки полетов это окно ушло. Сейчас идут переговоры между РФПИ, всеми инспекционными площадками и департаментом ВОЗ. Есть договор о графике инспекций», — рассказала она.

Вуйнович отказалась комментировать содержание договора, так как его положения еще обсуждаются, но сообщила, что от российской стороны ожидают предложений.

Представитель ВОЗ признала, что коронавирус всё еще не побежден: он меняется и до сих пор не занял свою экологическую нишу. Несмотря на то что о COVID-19 многое известно, точно сказать, как вирус поведет себя в будущем, невозможно.

«Сейчас мы находимся на стадии снижения волны, но при этом снижается и уровень иммунитета к этой инфекции. Идет процесс определения «гибридного иммунитета» (сочетания постинфекционного и поствакцинального иммунитетов. — Ред.)», — пояснила она.

При этом большой процент населения планеты не получил ни одной дозы вакцины, у них нет вакцинального иммунитета — только естественный. А в ситуации, когда появляются новые варианты вируса, процесс необходимо наблюдать в динамике, отметила эксперт.

В начале мая ВОЗ сообщила, что в мире увеличивается число стран, в которых выявляются новые подвиды «Омикрон»-штамма коронавируса. Штамм эволюционирует, что приводит к появлению подвидов с «несколько отличающимся набором мутаций», которые обладают «преимуществом более быстрого роста» по сравнению с другими подвидами благодаря способности «избегать воздействия иммунитета».