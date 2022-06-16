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В Милане прошла акция в защиту российской культуры

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В итальянском Милане прошла акция «Скажем нет отмене культуры» в поддержку культуры России. Более 100 человек собрались под Аркой мира на миланской площади. Об этом в среду, 15 июня, рассказала генеральный секретарь культурной ассоциации-организатора митинга «Друзья Великой России» Юлия Базарова.

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«Решение ассоциации выйти на площадь связано с желанием заявить о важности фундаментального права на правдивую информации после того, как было несколько дискриминационных эпизодов по отношению к культуре в целом и к русской в частности», — сказала Базарова в интервью ТАСС.

Она также сообщила, что поддержку выразили и много итальянцев, в числе которых певец Аль Бано, актеры театра и кино.

«Если есть сила самозащиты человечества, то это, безусловно, культура. Это мост, объединяющий народы. Говорю от всего сердца «нет русофобии». Нет дискриминации русской культуры и ее творцов, которыми можно только восхищаться», — написал актер Давид Грамиччиоли.

Участникам акции подарили книги с рассказами русского писателя и драматурга а Антона Чехова и переведенный на итальянский язык роман литературного деятеля Федора Достоевского «Идиот».

Следующая манифестация против русофобии и за выход Италии из блока НАТО пройдет в Милане 23 июня. Также серия акций запланирована в разных городах Италии 18 июня. Ее организуют политические объединения, несогласные с политикой действующего правительства в отношении кризиса вокруг Украины.

16 мая в эфире итальянского телевизионного шоу Maurizio Costanzo Show спор участников на тему отмены российской культуры вылился в драку в прямом эфире. Журналист Джампьеро Мугини и арт-критик Витторио Згарби не сошлись взглядами. На шоу они были приглашены в роли экспертов.

17 апреля уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг заявила, что русские искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Она подчеркнула, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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