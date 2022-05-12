Римские коллизии: как россияне выступают на «Мастерсе» в Италии

«Мастерс» в Риме не очень удачно складывается для лидеров российского тенниса. Обладатель трех титулов в этом сезоне Андрей Рублёв в 1/16 финала неожиданно проиграл сербу Филипу Крайиновичу, а первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла переиграть канадку Лейлу Фернандес. Выбыли из борьбы Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Зато наконец-то прорыв случился у Карена Хачанова. Вице-чемпион Олимпиады впервые с октября прошлого года обыграл соперника из топ-20. Также в 1/8 финала сыграет Дарья Касаткина.

Сербские преграды

В первом круге итальянского «Мастерса» Аслан Карацев вытащил тяжелейший матч с Ллойдом Харрисом. В решающем сете южноафриканец повел 5:3 и вышел подавать на матч. Карацев сделал брейк, затем отыграл матчбол и в итоге выиграл на тай-брейке. Во втором круге Аслана ждал Новак Джокович. Встреча с первым сеяным на ранней стадии — последствия неудачной игры россиянина в этом сезоне. Карацев уже выпал из топ-30, а от его уверенной игры, которую он демонстрировал в прошлом сезоне, остались только воспоминания.

Карацев обыгрывал первую ракетку мира в Белграде в апреле 2021 года. Повторить этот подвиг не получилось, хотя Аслан выглядел достойно. Сделал один брейк в первом сете, а после одного из победных розыгрышей во втором удостоился аплодисментов от Джоковича. Но в целом силы были неравны. Все решающие мячи и матч уверенно забрал Новак.

— Проиграть Джоковичу абсолютно не зазорно, — отметил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Другое дело, что у Аслана пока что не идет игра в этом сезоне. Ему не удается найти тот теннис, который приводил его к успеху в прошлом году. Чтобы обыгрывать соперников уровня Джоковича, Аслану ему нужно быть на пике формы. Пока он от нее далек. Хотя все характеристики позволяют ему качественно играть на грунте.

Если поражение Карацева было прогнозируемым, то Андрей Рублёв завершил борьбу в Риме неожиданно рано. В прошлом году он дошел здесь до четвертьфинала, в этот же раз проиграл в первом же матче — 54-й ракетке мира Филипу Крайиновичу. Серб уверенно выиграл оба сета.

— Это был просто не день Рублёва, — считает Алексей Селиваненко. — У каждого спортсмена, даже самого высокого уровня, бывают дни, когда ничего не получается, а его соперник, наоборот, сумел продемонстрировать свои лучшие качества.

Победы Хачанова и Касаткиной

В этом сезоне Карену Хачанову не очень везет со жребием. Он уже успел сыграть с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open и дважды с Новаком Джоковичем. В Индиан-Уэллсе его обыграл прогрессирующий Дженсон Бруксби, в Майами — Томми Пол, а в Монте-Карло — мастер грунтового покрытия Диего Шварцман. В Мадриде Карен вылетел от Люка Пуя, которого он обыграл в финале турнира в Марселе-2018, когда взял второй титул в карьере.

Карен понимал, что перед «Ролан Гаррос» желательно провести хотя бы один турнир на грунте на высоком уровне. И у Хачанова это получается. В первом круге он не оставил никаких шансов итальянцу Джулио Зеппери, а во втором обыграл 15-го сеяного Пабло Карреньо Бусту. Для россиянина это первая победа над игроком топ-20 с октября прошлого года. Тогда он тоже обыграл Карреньо Бусту в Индиан-Уэллсе.

В 1/8 финала Хачанова ждет Стефанос Циципас — финалист прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос», один из сильнейших игроков мира на грунте.

— Карен потихоньку набирает форму, — отметил «Известиям» президент Федерации тенниса Росси Шамиль Тарпищев. — У него идет нормальный рабочий процесс, но надо больше времени уделять ударам у сетки, чтобы как-то разнообразить свою игру. А так в свой теннис он играет неплохо, прогресс есть. Но с Циципасом будет очень сложно, он один из фаворитов грунтового сезона.

Не менее важную победу одержала и Дарья Касаткина. Недавно в Мадриде вторая ракетка России прошла три круга, в том числе обыграв Марию Саккари. В 1/8 финала в упорной борьбе уроженка Тольятти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

В Риме Дарья вновь доказала, что грунт — ее коронное покрытие. Сначала он оказалась сильнее полуфиналистки «Ролан Гаррос» Тамары Зиданшек, а 11 мая одержала волевую победу над обидчицей Павлюченковой — Фернандес. Канадка взяла первый сет и сделала брейк в седьмом гейме решающей партии (4:3). Но россиянка тут же взяла подачу соперницы (4:4), а затем выиграла гораздо менее опытную соперницу на тай-брейке. В 1/8 финала Касаткина встретится со второй сеяной Паулой Бадосой или белоруской Александрой Саснович.