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Гости подрались в эфире итальянского ТВ из-за отмены российской культуры

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Фото: Tgcom24
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Спор участников итальянского телевизионного шоу Maurizio Costanzo Show на телеканале Tgcom24 на тему отмены российской культуры вылился в драку в прямом эфире.

Журналист Джампьеро Мугини и арт-критик Витторио Згарби не сошлись взглядами. На шоу они были приглашены в роли экспертов.

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Згарби настаивал, что в отношении артистов и спортсменов нельзя принимать меры, исходя лишь из того, что их родина — Россия.

«Если певцу или дирижеру нельзя в Италию только потому, что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада», — заявил он.

Также арт-критик сказал, что этих людей необходимо защищать «до самого конца».

В ответ на это Мугини призвал «не разглагольствовать». В итоге словесная перепалка переросла в потасовку: Мугини толкнул своего собеседника, сбив его с ног и разрушив декорации. Оппоненты и после этого не прекратили критиковать друга друга.

С начала военной спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, некоторые страны запретили въезд на свои территории российским артистам. Так, в конце апреля власти Эстонии внесли певца Филиппа Киркорова в черный список, который позднее расширили.

Украина запретила въезд певице Надежде Бабкиной, а Латвия — рэперу Тимати (Тимуру Юнусову), певице Юлии Чичериной, актерам Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову и Марии Шукшиной.

1 марта Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

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