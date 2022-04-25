Власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет

Власти Эстонии запретили российскому певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба эстонского МВД.

«Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года», — говорится в сообщении.

В Таллине 27 мая должен был состояться концерт артиста в ледовом дворце «Тондираба». Однако в начале апреля некоммерческое объединение EstYou передало Таллинскому городскому собранию и мэрии петицию с требованием отменить выступление.

Петиция была открыта для подписания до 3 апреля, под ней поставили подписи около 7 тыс. человек.

Авторы документа полагают, что разрешение концерта «несет повышенный риск стать жертвой информационной операции, которая может нанести ущерб репутации Эстонской Республики». Кроме того, властям напомнили, что певец выступал за воссоединение Крыма с Россией.

21 апреля на заседании правительства Эстонии ограничения были введены в отношении еще ряда российских и белорусских артистов. Как тогда заявила премьер-министр республики Кая Каллас, «ситуация стала черно-белой и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут».

В Кремле, в свою очередь, выразили признательность артистам, поддерживающим российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они «всё абсолютно правильно делают». Как продолжил представитель Кремля, артисты поддерживают ВС РФ «по зову сердца, продолжая традиции в нашей стране».

Антироссийские настроения в Европе усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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