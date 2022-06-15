Политолог назвал условия для прекращения огня на Украине

Достижение целей спецоперации России по защите Донбасса является условием прекращения огня на Украине, заявил в среду, 15 июня, директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями».

«Условия прекращения огня на Украине — это достижение целей спецоперации, которые поставлены перед российской армией Верховным главнокомандующим. А мысль о том, что Украине придется договариваться с Россией — это очевидно. Чем скорее это произойдет, тем лучше для Украины. Чем быстрее достигнут понимания лидеры европейских стран, тем лучше для них. Вопрос в том, смогут ли они загнать под лавку украинский национализм, который они взрастили», — отметил политолог.

По словам Мартынова, на сегодняшний день договоренности о гарантиях безопасности между Москвой и Киевом имеют место быть, но на тех условиях, которые будет диктовать Россия. Это касается территориальных вопросов, связанных с признанием Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Крыма и с установлением буферной зоны безопасности в виде Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, добавил эксперт.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Французский лидер подчеркнул, что в этот день европейцы также будут сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности. По его словам, европейцы делят один континент, а Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Тогда же президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

О необходимости диалога с Россией ранее заявляли и в МИДе Франции. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая сказала, что Париж поддерживает диалог с Москвой, чтобы работать вместе по конкретным вопросам.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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