Захарова назвала наглядным примером смертный приговор наемникам в ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала смертный приговор в отношении иностранных наемников, вынесенный Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Такой суровый приговор, как представляется, станет наглядным примером для всех других так называемых солдат удачи, которые воюют на стороне украинских неонацистов или только намереваются к ним присоединиться, потому что это — преступление против мирного населения Донбасса», — сказала Захарова.

Об этом она заявила 15 июня на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее дипломат подчеркнула, что осужденные в ДНР британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим являются наемниками, а не военнопленными. Также она назвала истерией реакцию Лондона на приговор.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Аслина, Пиннера и Брагима. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

После вынесения приговора, Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. 12 июня глава ДНР Денис Пушилин отметил, что не видит оснований для помилования приговоренных иностранных наемников.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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