Поставки российской нефти в Словакию и Чехию сократились в июне

Экспорт российской нефти в Словакию и Чехию упал в первой половине июня на фоне общего роста в страны дальнего зарубежья. Об этом 15 июня ТАСС сообщил источник в отрасли.

Согласно статистике, объем морских поставок с 1 по 14 июня вырос на 9,76%, до 441,4 тыс. т в сутки. При этом объем прокачки нефти по трубопроводам упал на 15,5%, до 194,2 т. Общий спрос вырос на 0,59%, до 635,5 т в сутки.

По отдельным странам объем поставок заметно снизился. Так, в Словакии среднесуточные поставки за обозначенный период сократились на 54%, до 7,4 тыс. т. В Чехии сокращение достигло 31%, до 7,1 тыс. т.

Снижение поставок было также зафиксировано в Германии и Польше. В Венгрии экспорт российской нефти увеличился на 7%, до 18,5 тыс. т.

В Китае экспорт по трубоповоду упал на 11,4%, до 101,2 тыс. т, но зато на 12,9% выросли поставки через порт Козьмино — до 121,3 тыс. т.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что с ноября страна не сможет импортировать российскую нефть. Это связано с принятым странами Евросоюза шестым пакетом санкций. Им был введен запрет на морские поставки нефти за исключением экспорта по трубопроводам.

13 июня сообщалось, что Китай стал крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, обогнав Германию. Пекин закупил сырья на €12,6 млрд, в то время как Берлин — на €12,1 млрд.