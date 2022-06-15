Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Европу

Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из еврейского государства через арабскую республику в Европу. Об этом 15 июня сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно документу, который был подписан на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума в Каире, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года. Израильский газ будет поставляться в Европу через египетские станции по сжижению газа в Идку и Дамиетте.

Как заявил министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек эль Молла, меморандум о взаимопонимании представляет собой важный шаг в сотрудничестве между Египтом, Израилем и Европейским союзом в газовой сфере.

«Европа стремится удовлетворить часть своих энергетических потребностей за счет поставок газа из Африки и восточного Средиземноморья, чтобы компенсировать импорт российского газа», — сообщил Sky News Arabia.

Ранее в этот день уточнялось, что подписание документа состоится в рамках завершения трехдневного визита в Израиль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В конце мая сообщалось, что Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, топливо может стать альтернативным источником энергии для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

В тот же день турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что в качестве возможного варианта замены газа из РФ для Европы рассматривается сырье из Израиля. Уточнялось, что израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье

Между тем обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует.