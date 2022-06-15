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Во «Вкусно — и точка» опровергли информацию о престоящей смене названия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В пресс-службе новой сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которая ранее развивалась под американским брендом McDonald's, опровергли «Известиям» информацию СМИ о том, что это временное название и его поменяют.

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«Не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что название McDonald's может использоваться только McDonald's Corporation и вернется в РФ только в том случае, если в страну снова придет американская команда.

О том, что название ресторанов «Вкусно — и точка» поменяют, сообщалось ранее в среду в Telegram-канале «Москва 24» со ссылкой на источник.

О новом названии бывшего McDonald's — «Вкусно — и точка» — заявил гендиректор компании в России Олег Пароев 12 июня, в день возобновления работы сети после простоя. Он рассказал, что очень долго думали над этим названием, решали, хотели сделать его простым для всех гостей 850 предприятий. Руководитель считает, что название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса».

Новым логотипом сети ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, обозначающий бургер. Изображения размещены на зеленом фоне, намекающем на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Предприниматель работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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