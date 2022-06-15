В ЦБ предупредили об опасности использования VPN при получении финуслуг

Директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал отключать VPN-сервисы перед тем, как получать финансовые услуги через интернет (например, оформление кредита или обмена валюты). В противном случае возрастает риск стать жертвой мошенников, считает специалист.

Он рассказал, что в последние месяцы Центробанк усилил блокировку мошеннических интернет-ресурсов на территории страны. Из-за этого злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org. Таким образом «черные кредиторы» и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически чаще всего находятся в России, отметил он.

«Люди часто заходят на такие ресурсы через VPN. В таком случае они не видят, что ресурс, например, заблокирован у нас в стране, а деятельность компании в России ограничена. «Черный кредитор» публикует в соцсетях баннер с рекламой услуг. Человек щелкает на баннер и оказывается на сайте нелегальной компании. Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», — посоветовал специалист 15 июня в ходе интервью «Газете.ru».

Ранее в среду Лях рассказал о росте числа «черных кредиторов» в России на 19% за первый квартал 2022 года по сравнению с первым кварталом прошлого года. Он отметил, что только с января по март 2022 года в ЦБ выявили 170 нелегальных кредиторов. Он также указал, что рост количества «черных кредиторов» связан с их переходом в «онлайн»-пространство.

11 мая в Центре финансовой экспертизы Роскачества заявили, что процедура оформления займов и кредитов упростилась, что обеспечило новые возможности для мошенников.

6 мая юрист, адвокат по уголовному праву Ирина Верховцева рассказала «Известиям», как обезопасить себя от мошенничества при обмене валюты. По ее словам, перед посещением обменника, следует узнать о нем всю информацию: от какого банка он функционирует, есть ли лицензия Банка России.