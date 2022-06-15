В Центробанке заявили о росте числа «черных кредиторов» с начала года

В Центробанке предупредили о росте числа «черных кредиторов». По информации директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, в первом квартале текущего года в стране отмечается рост количества нелегальных кредиторов почти на 19%, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Всего, с января по март 2022 года в Центробанке выявили 170 нелегальных кредиторов. В ЦБ связывают рост количества «черных кредиторов» с их переходом в «онлайн».

«Вырос спрос на удаленное получение финансовых услуг. В том числе займов со стороны граждан. И мошенники в ответ стали активно выходить со своими предложениями в интернете. Сейчас этот тренд не только сохранился, но и усилился. В первом квартале чисто онлайн-проектами было 10% от общего количества выявленных нелегальных кредиторов», — рассказал Лях в интервью «Газета.Ru».

Эксперт предупредил об опасности обращения к таким недобросовестным практикам. Он отметил, что взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек не получает выписку о погашении займа. Это значит, что «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты и обратиться к коллекторам, с которыми зачастую работает вместе.

17 мая юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями», что мошенники при оформлении кредитов на россиян чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощенной процедуры оформления займов.

В случае если поступил звонок с требованием погасить долг, следует сразу же обратиться в банк или МФО и узнать всю информацию о кредите. Также юрист советует запросить каталог кредитных историй через сайт Центрального банка России и проверить организацию в реестре.

До этого, 11 мая, в Центре финансовой экспертизы Роскачества заявили, что процедура оформления займов и кредитов упростилась, что обеспечило новые возможности для мошенников.